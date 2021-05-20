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Кулеба назвал условие встречи Зеленского и Путина

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Четверг 20 мая 2021 18:02
Кулеба назвал условие встречи Зеленского и Путина Фото: президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться при одном условии. Однако конкретных дедлайнов по датам пока нет.

Об этом министр сказал в эфире программы "Радио НВ".

"Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча (Зеленского и Путина, - ред.) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", - заявил Кулеба.

Напомним, на сегодняшней большой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти либо на Донбассе, либо на нейтральной территории.

В Кремле подтвердили подготовку встречи с Зеленским, заявив, что процесс идет непросто.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретные детали этого события между Зеленским и Путиным еще обсуждаются. Он также отметил, что пока рано озвучивать детали.

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