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Путин на встрече с Зеленским откажется обсуждать принадлежность Крыма, - Песков

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Воскресенье 23 мая 2021 14:44
Путин на встрече с Зеленским откажется обсуждать принадлежность Крыма, - Песков Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российский президент Владимир Путин во время возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не будет обсуждать вопрос принадлежности Крыма. В Кремле считают Крым своей территорией.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", - сказал Песков.

При этом он заявил, что "если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать".

Песков заявил, что "в конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление".

Отметим, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сегодня идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретные детали потенциальной встречи между Зеленским и Путиным еще обсуждаются. Он также отметил, что пока еще рано озвучивать детали.

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