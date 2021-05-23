Путин на встрече с Зеленским откажется обсуждать принадлежность Крыма, - Песков

Российский президент Владимир Путин во время возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не будет обсуждать вопрос принадлежности Крыма. В Кремле считают Крым своей территорией.

"Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", - сказал Песков.

При этом он заявил, что "если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать".

Песков заявил, что "в конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление".