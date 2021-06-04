Кремль про зустріч Зеленського і Путіна: пропозицій від Києва поки не отримували

На сьогодні немає ясності щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним. Російська сторона не отримувала пропозицій щодо порядку денного.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".
"Ви всі знаєте ті пропозиції, які зробив президент пану Зеленському. Ви знаєте всі відповіді пана Зеленського. Якісь зовсім конкретні, ділові пропозиції щодо порядку денного потенційної зустрічі по лінії Офісу президента ми поки не отримали", - заявив Пєсков.
Він зазначив, що раніше у Зеленського говорили про наміри обговорить питання окупованого Криму, але Москва наполягає, що воно не підлягає обговоренню.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися, коли Київ буде впевнений, що зможе проговорити всі ключові питання.
До цього у Путіна говорили, що процес підготовки зустрічі з Зеленським йде непросто. Зазначимо, раніше президент України запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, на що російський лідер парирував готовністю зустріти Зеленського в Москві.