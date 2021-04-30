Кремль о встрече президентов: Зеленский быстро формулирует, но у нас есть процедуры

На сегодня российская сторона не располагает конкретикой насчет возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина . При этом в Кремле настаивают на необходимости соблюдения процедур при подготовке встречи.

"Дело в том, что, возможно, действительно, президент Зеленский принимает самоличное решение, быстро формулирует, но все-таки у нас есть тоже определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным текущим позициям. И, конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно", - заявил Песков.

По его словам, принято, что сначала стороны обмениваются какими-то идеями, а встреча проходит уже после формулирования позиций.