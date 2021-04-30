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Кремль про зустріч президентів: Зеленський швидко формулює, але у нас є процедури

Автор: РБК-Україна

На сьогодні російська сторона не має конкретики щодо можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. При цьому в Кремлі наполягають на необхідності дотримання процедур при підготовці зустрічі.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Справа в тому, що, можливо, дійсно, президент Зеленський приймає особисте рішення, швидко формулює, але все-таки у нас є теж певні процедури, певний процес формування позицій шодо основних поточних позиціях. І, звичайно, відразу цей процес пройти дуже складно", - заявив Пєсков.

За його словами, прийнято, що спочатку сторони обмінюються якимись ідеями, а зустріч проходить вже після формулювання позицій.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що в Кремлі досі чекають на конкретні пропозиції від України з приводу зустрічі президентів. Там стверджують, що такі ініціативи по офіційному каналу не надходили.

До цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Зеленському в будь-якому випадку доведеться говорити безпосередньо з Путіним, щоб закінчити війну на Донбасі.

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