По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, Россия якобы никогда не нападала ни на кого первой. В то же время обвинения в адрес страны относительно агрессии необходимы для расположения сил НАТО вблизи ее границ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Кремль не впервые отвергает обвинения в отношении агрессивных действий страны, которые, как считает Песков, необходимые для того, чтобы НАТО расположил свои силы ближе к границам России.
"Россия первой никогда ни на кого не нападала", - отметил пресс-секретарь.
В то же время в России назвали заявление Запада о помощи Украины - опасным.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал главные факторы дестабилизации в стране.
В то же время глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что гибридная война Российской Федерации становится все интенсивнее и приобретает новые формы.
Также президент России Владимир Путин ответил, планирует ли он полномасштабное вторжение на территорию Украины.