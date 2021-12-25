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Кремль о возможности вторжения в Украину: "Россия первой никогда не нападала"

Автор: Сергей Пышкин

По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, Россия якобы никогда не нападала ни на кого первой. В то же время обвинения в адрес страны относительно агрессии необходимы для расположения сил НАТО вблизи ее границ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Кремль не впервые отвергает обвинения в отношении агрессивных действий страны, которые, как считает Песков, необходимые для того, чтобы НАТО расположил свои силы ближе к границам России.

"Россия первой никогда ни на кого не нападала", - отметил пресс-секретарь.

В то же время в России назвали заявление Запада о помощи Украины - опасным.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал главные факторы дестабилизации в стране.

В то же время глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что гибридная война Российской Федерации становится все интенсивнее и приобретает новые формы.

Также президент России Владимир Путин ответил, планирует ли он полномасштабное вторжение на территорию Украины.

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