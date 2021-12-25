Кремль о возможности вторжения в Украину: "Россия первой никогда не нападала"

Кремль не впервые отвергает обвинения в отношении агрессивных действий страны, которые, как считает Песков, необходимые для того, чтобы НАТО расположил свои силы ближе к границам России.

"Россия первой никогда ни на кого не нападала", - отметил пресс-секретарь.

В то же время в России назвали заявление Запада о помощи Украины - опасным.