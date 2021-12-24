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Зеленский назвал три фактора дестабилизации в Украине

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Пятница 24 декабря 2021 15:47
Зеленский назвал три фактора дестабилизации в Украине Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три фактора дестабилизации в Украине. В частности, терроризм, российская агрессия и пропаганда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Среди важнейших задач на следующий год Владимир Зеленский назвал защиту национальных интересов и государственности, противодействие российской агрессии и гибридной войне, защиту критической инфраструктуры, контрразведывательную деятельность", - заявил он.

По его словам, вторым важным фактором - борьба с терроризмом во всех его проявлениях, а третьим - кибербезопасность, в том числе, защита информационных ресурсов государства и блокирование влияния пропаганды.

"Это сильные дестабилизирующие факторы, которые будут использовать как извне, так и, к сожалению, изнутри нашей страны. Я рассчитываю на ваше успешное противодействие им на обоих направлениях", - заявил Зеленский.

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