Гибридная война России приобретает новые формы, - Баканов
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что гибридная война становится все интенсивнее и приобретает новые формы. По его словам, спецслужбы РФ технически и кадрово усилили подразделения, которые работают против Украины.
Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии СБУ, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
Баканов считает, что российская диверсионно-подрывная работа и вербовочная активность будут расти.
"Роль Службы безопасности в сохранении украинской государственности усиливается. От современной и компетентной спецслужбы зависят государственная безопасность и внутренняя стабильность в стране", - отметил глава СБУ.
По его словам, гибридная война приобретает новые формы.
Напомним, США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной.
Раньше Госдеп призвал Москву прекратить провокационную риторику в отношении Украины после слов Шойгу.
Он заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.