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Гибридная война России приобретает новые формы, - Баканов

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 15:02
Гибридная война России приобретает новые формы, - Баканов Фото: глава СБУ Иван Баканов (пресс-служба Баканова)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что гибридная война становится все интенсивнее и приобретает новые формы. По его словам, спецслужбы РФ технически и кадрово усилили подразделения, которые работают против Украины.

Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии СБУ, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Баканов считает, что российская диверсионно-подрывная работа и вербовочная активность будут расти.

"Роль Службы безопасности в сохранении украинской государственности усиливается. От современной и компетентной спецслужбы зависят государственная безопасность и внутренняя стабильность в стране", - отметил глава СБУ.

По его словам, гибридная война приобретает новые формы.

Напомним, США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной.

Раньше Госдеп призвал Москву прекратить провокационную риторику в отношении Украины после слов Шойгу.

Он заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

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Иван Баканов Российская Федерация Украина
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