Кремль про можливість вторгнення в Україну: "Росія першою ніколи не нападала"

Кремль не вперше відкидає звинувачення щодо агресивних дій країни, які, як вважає Пєсков, необхідні для того, аби НАТО розташував свої сили ближче до кордонів Росії.

"Росія першою ніколи ні на кого не нападала", - відзначив прессекретар.

Водночас у Росії назвали заяву Заходу щодо допомоги України - небезпечною.