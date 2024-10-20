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Кремль вигадав новий спосіб заманювання росіян на війну проти України, - ISW

Неділя 20 жовтня 2024 04:10
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Кремль вигадав новий спосіб заманювання росіян на війну проти України, - ISW Фото: уряд РФ придумав новий спосіб заманювання добровольців на війну з Україною (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Уряд Російської Федерації може збільшити витрати на оборону за підсумками року. Частина додаткових асигнувань піде на військові потреби у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що уряд потребує додаткових коштів для субсидування банків, обслуговування державного боргу і задоволення додаткових потреб російського Міністерства оборони та правоохоронних органів через війну в Україні. Запитується додатково 1,5 трильйона рублів (близько 16 млрд доларів) у 2024 році на додачу до вже виділених з федерального бюджету коштів.

В ISW зазначили, що Міноборони РФ продовжує пропонувати пільги для стимуляції добровільної участі громадян у війні Росії проти України. Так, 18 жовтня російське оборонне відомство представило проект постанови, в якому пропонується надавати статус учасника бойових дій добровольцям війни в Україні, з початку їхньої участі.

Проект постанови не вимагає від добровольця подавати заяву до російських військових органів для отримання статусу учасника бойових дій.

"Натомість у проекті від військової частини, яка проводить набір, вимагається подавати інформацію про добровольця російським органам влади. Це, ймовірно, є частиною постійних зусиль російської влади, спрямованих на стимулювання добровільного призову та мінімізацію необхідності проведення непопулярної хвилі примусової мобілізації", - йдеться у звіті.

Мобілізація в Росії

З початку повномасштабного вторгнення, російська влада кілька разів оголошувала додаткову мобілізацію своїх громадян для війни в Україні. Перша хвиля була оголошена восени 2022 року після звільнення ЗСУ більшості районів Харківської області.

У вересні цього року російський диктатор Володимир Путін не виключив нової хвилі мобілізації для війни в Україні.

Однак в ISW вважають малоймовірним ухвалення такого рішення. Путін побоюється, що нова мобілізація вдарить по стабільності його режиму.

В якості альтернативи Кремль залучив до війни проти України однин з найтаємніших загонів спецназу Північної Кореї.

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Мобілізація в Росії
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