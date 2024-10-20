Кремль придумал новый способ заманивания россиян на войну против Украины, - ISW

Правительство Российской Федерации может увеличить расходы на оборону по итогам года. Часть дополнительных ассигнований пойдет на военные нужды в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство нуждается в дополнительных средствах для субсидирования банков, обслуживания государственного долга и удовлетворения дополнительных потребностей российского Министерства обороны и правоохранительных органов из-за войны в Украине. В целом, запрашивается дополнительно 1,5 триллиона рублей (около 16 млрд долларов) в 2024 году в дополнение к уже выделенным из федерального бюджета средств.

В ISW отметили, что Минобороны РФ продолжает предлагать льготы для стимуляции добровольного участия граждан в войне России против Украины. Так, 18 октября российское оборонное ведомство представило проект постановления, в котором предлагается предоставлять статус участника боевых действий добровольцам войны в Украине, с начала их участия.

Проект постановления не требует от добровольца подавать заявление в российские военные органы для получения статуса участника боевых действий.

"Взамен в проекте от воинской части, которая проводит набор, требуется подавать информацию о добровольце российским органам власти. Это, вероятно, является частью постоянных усилий российских властей, направленных на стимулирование добровольного призыва и минимизацию необходимости проведения непопулярной волны принудительной мобилизации", - говорится в отчете.