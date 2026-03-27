Кремль вигадав новий спосіб викачати гроші з бізнесу на війну, - розвідка

Кремль запускає масштабну кампанію боротьби з "тіньовою економікою", щоб знайти додаткові кошти на фінансування війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, через деградацію корпоративного сектору та зростання збитковості компаній (до 27,1% у 2025 році), уряд РФ презентував низку контрольних заходів.
Серед них - авансова сплата ПДВ, нова система підтвердження для імпортерів, ліцензування торгівлі тютюном та кримінальна відповідальність за майнінг.
Під особливий приціл потрапили готівковий обіг, неформальна зайнятість та ринок золота. Міністерство фінансів РФ розраховує отримувати від цих нововведень до 10 млрд доларів щорічно, проте експерти вважають такі оцінки завищеними.
Підприємці реагують на тиск підвищенням цін, скороченням персоналу та масовим відходом у "тінь".
На Далекому Сході вже 36% бізнесменів розглядають можливість закриття своєї справи.
Статистика фіксує стагнацію безготівкових розрахунків після підвищення ПДВ до 22%. У багатьох регіонах майже половина клієнтів повідомляє, що бізнес пропонує їм розраховуватися виключно готівкою, що фактично руйнує податкову базу країни.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін провів закриту зустріч із великим бізнесом, де фактично наказав олігархам "скинутися" на війну проти України.
Попри спроби знайти нові джерела фінансування, диктатор продовжує публічно виправдовувати агресію, називаючи її "праведним боєм" за майбутнє Росії.
Водночас у РФ зафіксували рекордне падіння довіри до Путіна. Показники підтримки диктатора впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення 2022 року, що підтверджують навіть підконтрольні Кремлю соціологічні опитування.