Кремль вигадав новий спосіб викачати гроші з бізнесу на війну, - розвідка

Нові методи фіскального тиску

За даними розвідки, через деградацію корпоративного сектору та зростання збитковості компаній (до 27,1% у 2025 році), уряд РФ презентував низку контрольних заходів.

Серед них - авансова сплата ПДВ, нова система підтвердження для імпортерів, ліцензування торгівлі тютюном та кримінальна відповідальність за майнінг.

Під особливий приціл потрапили готівковий обіг, неформальна зайнятість та ринок золота. Міністерство фінансів РФ розраховує отримувати від цих нововведень до 10 млрд доларів щорічно, проте експерти вважають такі оцінки завищеними.

Реакція російського бізнесу

Підприємці реагують на тиск підвищенням цін, скороченням персоналу та масовим відходом у "тінь".

На Далекому Сході вже 36% бізнесменів розглядають можливість закриття своєї справи.

Статистика фіксує стагнацію безготівкових розрахунків після підвищення ПДВ до 22%. У багатьох регіонах майже половина клієнтів повідомляє, що бізнес пропонує їм розраховуватися виключно готівкою, що фактично руйнує податкову базу країни.