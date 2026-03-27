Кремль придумал новый способ выкачать деньги из бизнеса на войну, - разведка

Новые методы фискального давления

По данным разведки, из-за деградации корпоративного сектора и роста убыточности компаний (до 27,1% в 2025 году), правительство РФ представило ряд контрольных мероприятий.

Среди них - авансовая уплата НДС, новая система подтверждения для импортеров, лицензирование торговли табаком и уголовная ответственность за майнинг.

Под особый прицел попали наличный оборот, неформальная занятость и рынок золота. Министерство финансов РФ рассчитывает получать от этих нововведений до 10 млрд долларов ежегодно, однако эксперты считают такие оценки завышенными.

Реакция российского бизнеса

Предприниматели реагируют на давление повышением цен, сокращением персонала и массовым уходом в "тень".

На Дальнем Востоке уже 36% бизнесменов рассматривают возможность закрытия своего дела.

Статистика фиксирует стагнацию безналичных расчетов после повышения НДС до 22%. Во многих регионах почти половина клиентов сообщает, что бизнес предлагает им рассчитываться исключительно наличными, что фактически разрушает налоговую базу страны.