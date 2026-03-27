Кремль придумал новый способ выкачать деньги из бизнеса на войну, - разведка

Кремль запускает масштабную кампанию борьбы с "теневой экономикой", чтобы найти дополнительные средства на финансирование войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным разведки, из-за деградации корпоративного сектора и роста убыточности компаний (до 27,1% в 2025 году), правительство РФ представило ряд контрольных мероприятий.
Среди них - авансовая уплата НДС, новая система подтверждения для импортеров, лицензирование торговли табаком и уголовная ответственность за майнинг.
Под особый прицел попали наличный оборот, неформальная занятость и рынок золота. Министерство финансов РФ рассчитывает получать от этих нововведений до 10 млрд долларов ежегодно, однако эксперты считают такие оценки завышенными.
Предприниматели реагируют на давление повышением цен, сокращением персонала и массовым уходом в "тень".
На Дальнем Востоке уже 36% бизнесменов рассматривают возможность закрытия своего дела.
Статистика фиксирует стагнацию безналичных расчетов после повышения НДС до 22%. Во многих регионах почти половина клиентов сообщает, что бизнес предлагает им рассчитываться исключительно наличными, что фактически разрушает налоговую базу страны.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин провел закрытую встречу с крупным бизнесом, где фактически приказал олигархам "скинуться" на войну против Украины.
Несмотря на попытки найти новые источники финансирования, диктатор продолжает публично оправдывать агрессию, называя ее "праведным боем" за будущее России.
В то же время в РФ зафиксировали рекордное падение доверия к Путину. Показатели поддержки диктатора упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения 2022 года, что подтверждают даже подконтрольные Кремлю социологические опросы.