Найгірші цифри з 2022 року: у РФ зафіксували рекордне падіння довіри до Путіна

На громадські настрої в РФ почали суттєво впливати три фактори. Це втома від війни, уповільнення економіки та посилення податкового тиску. Результати опитування, яке провів державний центр ВЦИОМ за період з 19 по 22 березня, показали, що рейтинги Путіна демонструють негативну динаміку:

Рівень довіри до Путіна: знизився з 76,7% до 75% .

знизився з 76,7% до . Рівень схвалення діяльності Путіна: впав на 1,9% до 70,1%.

Зазначається, що нижчі показники були тільки в лютому 2022 року. Водночас антирейтинг Путіна росте: 20,1% росіян заявили, що не довіряють йому, а 183% - що не схвалюють роботу диктатора.

З огляду на те, що в Росії бояться висловлювати реальну думку, а "опитування" проводила підконтрольна російському режиму структура - це рекордні негативні показники за весь час конфлікту. Аналітики вважають, що цифри можуть бути відкорегованими, та називають кілька факторів такої радикальної зміни настроїв:

Економічний тиск: Підвищення ПДВ з початку року та високі відсоткові ставки для стримування інфляції вдарили по доходах домогосподарств у Росії. Втома від війни: Опитування незалежного "Левада-центру" раніше показало, що 67% росіян виступають за перехід до мирних переговорів. Побутові чинники: Масові перебої в роботі інтернету та загальне відчуття стагнації підсилюють невдоволення росіян діями влади..

"Втома громадськості є причиною стагнації рейтингів. На практиці всі просто виживають", - підбив підсумки Андрій Колесніков, московський політичний аналітик.