Кремль відповів на ідею щодо перемир'я на Великдень

"Він, як завжди, говорив про готовність і бажання піти на перемир'я, хоч яке, хоч великоднє. Ми ще раз повторюємо: Зеленський повинен взяти на себе відповідальність і прийняти відповідні рішення, щоб ми вийшли на мир, а не на перемир'я", - сказав Пєсков.

Заява Зеленського щодо перемир'я на Великдень

Вчора, 30 березня, український президент відповів на запитання, чи запропонує Київ країні-агресорці великоднє перемир’я та які міжнародні гарантії знадобляться для того, щоб РФ "не використала паузу для зміцнення своїх військових позицій".

"Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята", - наголосив він.

Коментуючи ймовірні ризики зміцнення військових позицій країни-агресорки під час перемир'я на Великдень, Зеленський зауважив, що "за два-три дні вони нічого не зможуть зміцнити".

Кремль не зацікавлений у припиненні вогню

Інститут вивчення війни у своєму звіті наголосив, що Україна продовжує пропонувати поступки та демонструвати готовність до переговорів з РФ. Натомість Кремль демонструє своє не зацікавлення у припиненні вогню чи переговорах щодо припинення війни.

"Зеленський продовжує йти на поступки та демонструвати готовність України до дипломатичного діалогу та зобов'язань щодо безумовного припинення вогню, тоді як РФ продовжує демонструвати, що вона не зацікавлена в припиненні вогню чи в добросовісних переговорах щодо припинення війни", - сказано в звіті.

Зазначається, що голова Комітету Ради Федерації Росії у закордонних справах Григорій Карасін у відповідь на слова Зеленського щодо перемир'я на Великдень сказав, що заяви президента України "не слід сприймати серйозно".