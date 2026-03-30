Цього року церемонія сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться в "закритому режимі" з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби поліції Ізраїлю.

Відповідне рішення було ухвалено після зустрічі правоохоронців із латинським патріархом Єрусалима П'єрбаттістою Піцабаллою.

"Під час зустрічі було вирішено, що нинішні умови не дозволяють проводити масові зібрання", - сказано у заяві ізраїльських правоохоронців.

Відомство також зазначає, що з початку військової операції Ізраїлю проти Ірану багато місць, які традиційно відвідують паломники, закриті.

Зазначається, що за останні два тижні поблизу та в деяких святих місцях сталося кілька випадків падіння ракетних снарядів та уламків перехоплених ракет.

"Небезпека є реальною. Головна мета, яку поділяють усі сторони - як поліція, так і релігійні лідери, - це насамперед захист людського життя", - наголосили у поліції Ізраїлю.

Як проходить церемонія

У переддень Великодня у храмі Гробу Господнього гасять усе світло: лампади, свічки та панікадила. Після цього вранці священнослужителі різних християнських церков оглядають і запечатують Кувуклію - саме тут, за переказами, воскрес Ісус Христос.

Після завершення церемонії починається хресна хода. Єрусалимський патріарх заходить у Кувуклію для молитви. Перед цим його обов'язково перевіряють, щоб переконатися, що всередину не потрапив жоден сторонній вогонь.

Коли Благодатний вогонь сходить, патріарх виносить із Кувуклії 33 запалені свічки - це символ віку Ісуса Христа до розп'яття. Біля храму на це диво щороку чекають представники семи християнських конфесій, які згодом везуть Благодатний вогонь до своїх країн.