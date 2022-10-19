Volvo хоче продати свій бізнес у Росії, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Ведомости ".

Як відомо, компанія призупинила у РФ виробництво наприкінці лютого, коли Росія повномасштабно вторглася на територію України.

До цього Volvo Group виробляла у Росії вантажівки.

"У поточній ситуації Volvo Group не може вести операційну діяльність у Росії, тому було прийнято рішення про адаптацію бізнесу та початок скорочення кількості співробітників", - повідомив представник компанії.

За даними одного з топ-менеджерів автозаводу на території СНД, Volvo Group направила для розгляду пропозицію щодо продажу всього свого бізнесу в Росії.

Він зазначив, така угода може бути укладена до кінця 2022 року або в першому кварталі 2023 року.

В даний час російські активи компанії включають заводи зварювання та фарбування кабін, а також складання вантажівок на 15 000 одиниць техніки на рік у Калузі та чотири сервісні центри з їх обслуговування в різних містах РФ.