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Volvo хоче продати свій бізнес у Росії, - ЗМІ

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Середа 19 жовтня 2022 15:41
Volvo хоче продати свій бізнес у Росії, - ЗМІ Фото: Volvo хоче продати свій бізнес у Росії (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Шведська компанія Volvo Group планує повністю чи частково продати свій бізнес у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Ведомости".

Як відомо, компанія призупинила у РФ виробництво наприкінці лютого, коли Росія повномасштабно вторглася на територію України.

До цього Volvo Group виробляла у Росії вантажівки.

"У поточній ситуації Volvo Group не може вести операційну діяльність у Росії, тому було прийнято рішення про адаптацію бізнесу та початок скорочення кількості співробітників", - повідомив представник компанії.

За даними одного з топ-менеджерів автозаводу на території СНД, Volvo Group направила для розгляду пропозицію щодо продажу всього свого бізнесу в Росії.

Він зазначив, така угода може бути укладена до кінця 2022 року або в першому кварталі 2023 року.

В даний час російські активи компанії включають заводи зварювання та фарбування кабін, а також складання вантажівок на 15 000 одиниць техніки на рік у Калузі та чотири сервісні центри з їх обслуговування в різних містах РФ.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що американський нафтовий гігант Exxon Mobil повністю залишив Росію після того, як російський уряд в односторонньому порядку припинив свою участь у нафтогазовому проекті "Сахалін-1".

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