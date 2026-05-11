Кремль віддав Пекіну контроль над страхуванням експорту газу

Чому Москва пішла на це

Після 2022 року російські страховики відрізані від західного ринку. Власних потужностей не вистачає - надто великі суми та складна логістика. Єдиний варіант, що залишився - китайські компанії.

Що отримує Китай

Долучившись до схеми, КНР отримує потужний важіль: хто контролює умови страхування - контролює логістику і саму можливість поставок. Формально це не володіння активами, але за ефектом - те саме.

Імпорт російського СПГ до Китаю у 2025 році зріс на 18,3%. У першому кварталі 2026 року Росія поставила до КНР 1,4 млн тонн - на 6,72% більше, ніж роком раніше. Китай перетворився на головний і фактично безальтернативний ринок збуту для російського зрідженого газу.

Пастка для Москви

Китайські перестраховики закладуть санкційні, логістичні та політичні ризики у вартість премій. Пекін не пов'язаний жодними зобов'язаннями тримати умови незмінними - і в будь-який момент може переглянути тарифи, звузити покриття або виставити нові умови в обмін на нижчі ціни на газ чи поступки в інших проєктах. Москві нічим буде відповісти.