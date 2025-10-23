Армія РФ на Лиманському напрямку імітує чисельну перевагу над ЗСУ: піднімає прапори, - ISW

Російські війська у Сумській області зазнають великих втрат під час форсування водойм. А на Лиманському напрямку російське військове командування доручає піднімати прапори для створення видимості чисельної переваги над ЗСУ.

22 жовтня російські війська продовжували атаки на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, заявив, що родичі близько 200 військовослужбовців 186-го мотострілецького полку просять російське військове командування евакуювати групу, включаючи тіла військовослужбовців, загиблих у бою.

Також, за його словами, підрозділи 3-го батальйону 810-ї бригади морської піхоти зазнають великих втрат під час форсування водойм у Кіндратівці (на північний схід від міста Суми) та не мають достатньої медичної допомоги для боротьби із зимовими хворобами.

На півночі Харківської області війська РФ не досягли прогресу.

Російські мілблогери стверджували, що війська РФ просунулися у Вовчанську, до північної околиці Синельникового та поблизу Тихого (все на північний схід від міста Харків).

21 і 22 жовтня російські війська наступали на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Речник української бригади, яка діє на харківському напрямку, заявив, що російські війська в останні тижні посилили артилерійські та керовані авіаційні бомбардування, а також наземні штурми в цьому районі. Вони випробовують використання броньованих бойових машин для швидкого перевезення піхоти через відкриті місцевості.

На Куп'янському напрямку 22 жовтня російські війська продовжили наступальні операції, але не просунулися вперед.

Повідомляється, що оператори безпілотників продовжують завдавати ударів по українських військах поблизу Куп'янська. Також оператори безпілотників роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту 27-ї мотострілецької бригади завдають ударів по українських військах та перехоплюють українські розвідувальні безпілотники на Куп'янському напрямку.

Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку.

Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російська піхота уникає безпосереднього зіткнення з українськими військами та ховається в підвалах і бліндажах, чекаючи на підкріплення для проведення подальших атак.

Російське військове командування доручає військовослужбовцям піднімати прапори з пропагандистською метою та для створення видимості чисельної переваги над українськими силами.

Російське військове командування нещодавно розгорнуло кілька невизначених елітних підрозділів безпілотників (ймовірно, з Центру передових безпілотних технологій "Рубікон") на Лиманському напрямку для перекриття українських наземних ліній зв'язку.

На тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка війська РФ також не досягли прогресу.



Російський мілблогер стверджував, що російські війська зосереджуються на ударах безпілотників, артилерії та авіації по Костянтинівці, на відміну від наземних штурмів.

Інший російський мілблогер стверджував, що російські війська не захоплять Костянтинівку щонайменше до 2026 року.

Третій російський мілблогер стверджував, що Повітряно-космічні сили (ПКС) Росії завдали удару керованими планируючими бомбами ФАБ-3000 по українських військах у Костянтинівці.