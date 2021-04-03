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Кулеба обсудил с главой ОБСЕ стягивание войск России к границе с Украиной

Новина українською → Украина, Суббота 03 апреля 2021 18:32
Кулеба обсудил с главой ОБСЕ стягивание войск России к границе с Украиной Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой ОБСЕ Анн Линде усиление агрессии со стороны России. В частности, говорили об обострении ситуации на Донбассе и стягивании российских войск к границе с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба рассказал главе ОБСЕ о том, что в последние недели Россия усилила свою пропаганду и распространяет дезинформацию о якобы подготовке Украины к эскалации на Донбассе. Он заверил, что подобные обвинения со стороны России являются безосновательными, потому что Украина хочет решить конфликт дипломатическим путем.

"Мы все должны оставаться очень бдительными и стойкими. Чем сильнее будут дипломатические сигналы сейчас, тем понятнее будет для России, что за любой новый виток эскалации ей придется заплатить высокую цену", - заявил глава МИД.

Со своей стороны Линде выразила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Кулеба призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы, чтобы "пристально следить за каждым шагом России".

"И если есть сейчас место, где это внимание нужно больше, чем где-либо, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией", - подчеркнул он.

Напомним, на фоне агрессивных действий России вчера состоялся телефонный разговор Кулебы с главой МИД Германии. В Берлине заверили, что внимательно следят за действиями России вблизи украинской границы.

Кроме того, недавно Кулеба призвал усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить обострять ситуацию на Донбассе.

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