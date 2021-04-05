ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кремль про стягування військ: Росія не представляє загрозу для України

Новость на русском → Москва, Понеділок 05 квітня 2021 12:37
Кремль про стягування військ: Росія не представляє загрозу для України Фото: Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Незважаючи на новини про те, що Росія стягує війська до українського кордону, насправді переміщення сил нібито не представляє ніякої загрози. Російська армія пересувається в тих напрямках, який вважає необхідними.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Зокрема, Пєскова попросили прокоментувати новини про пересування російських військових частин по Ростовській області з заклеєними номерами.

"Росія не становить загрози для жодної країни світу, в тому числі, звичайно, не становить загрозу для України. Але завжди дуже уважно ставиться до власної безпеки", - зазначив він Пєсков.

Він також додав, що армію переміщують у тих напрямках, які вважають потрібними.

"Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається на російській території в тих напрямках, у яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у першій телефонній розмові президенти України і США обговорили питання стягування російських військ до українського кордону. За даними Генерального штабу, війська стягуються під виглядом запланованих навчань.

На стягування військ офіційно відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що українська армія готова до будь-яких провокацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Кремль войска
NEWS
У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують
У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади