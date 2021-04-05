Кремль про стягування військ: Росія не представляє загрозу для України
Незважаючи на новини про те, що Росія стягує війська до українського кордону, насправді переміщення сил нібито не представляє ніякої загрози. Російська армія пересувається в тих напрямках, який вважає необхідними.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
Зокрема, Пєскова попросили прокоментувати новини про пересування російських військових частин по Ростовській області з заклеєними номерами.
"Росія не становить загрози для жодної країни світу, в тому числі, звичайно, не становить загрозу для України. Але завжди дуже уважно ставиться до власної безпеки", - зазначив він Пєсков.
Він також додав, що армію переміщують у тих напрямках, які вважають потрібними.
"Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається на російській території в тих напрямках, у яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у першій телефонній розмові президенти України і США обговорили питання стягування російських військ до українського кордону. За даними Генерального штабу, війська стягуються під виглядом запланованих навчань.
На стягування військ офіційно відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що українська армія готова до будь-яких провокацій.