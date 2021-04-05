Кремль про стягування військ: Росія не представляє загрозу для України

Незважаючи на новини про те, що Росія стягує війська до українського кордону , насправді переміщення сил нібито не представляє ніякої загрози. Російська армія пересувається в тих напрямках, який вважає необхідними.

Зокрема, Пєскова попросили прокоментувати новини про пересування російських військових частин по Ростовській області з заклеєними номерами.

"Росія не становить загрози для жодної країни світу, в тому числі, звичайно, не становить загрозу для України. Але завжди дуже уважно ставиться до власної безпеки", - зазначив він Пєсков.

Він також додав, що армію переміщують у тих напрямках, які вважають потрібними.

"Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається на російській території в тих напрямках, у яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни", - додав Пєсков.