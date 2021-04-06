Кремль о смене площадки для ТКГ: нужна позиция еще двух сторон

Российская сторона пока ничего не знает о планах Украины перенести из Минска площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе . Но в любом случае нужна позиция еще двух сторон.

По его словам, пока не понятно, насколько официальной является позиция Украины об отказе проводить заседания ТКГ в Минске после возвращения к офлайн встречам.

"Но группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо будет выработать позицию еще двух сторон, а пока какой-то позиции на этот счет нет", - добавил Песков.