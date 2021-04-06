Кремль про зміну майданчика для ТКГ: треба позиція ще двох сторін

Російська сторона поки нічого не знає про плани України перенести з Мінська майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі. Але в будь-якому випадку потрібна позиція ще двох сторін.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, поки не зрозуміло, наскільки офіційною є позиція України про відмову проводити засідання ТКГ в Мінську після повернення до офлайн зустрічей.
"Але група є тристоронньою, тому тут необхідно буде виробити позицію ще двох сторін, а поки якоїсь позиції на цей рахунок немає", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна більше не буде відправляти своїх парламентерів у Мінськ. Він пояснив таке рішення тим, що Білорусь сьогодні перебуває під впливом Росії та вороже налаштована по відношенню до України.
Також повідомлялося, що Україна в ТКГ має намір підняти питання "великоднього перемир'я" на Донбасі.