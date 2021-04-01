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Украина в ТКГ поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 11:31
Украина в ТКГ поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе Фото: Леонид Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Украина

Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе. При этом она заинтересована в постоянном режиме "тишины".

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

"У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", - отметил Кравчук.

При этом, по его словам, такое перемирие будет временным.

"Я (на ТКГ, - ред.) говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", - добавил Кравчук.

Напомним, на вчерашнем заседании ТКГ российская сторона отказалась поддержать заявление о возвращении к режиму "тишины", хотя это предложение Украины поддержали представители ОБСЕ.

Кроме того, у президента России Владимира Путина заявляют об угрозе возобновления масштабных боев на Донбассе.

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