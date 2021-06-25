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Кремль о санкциях Украины против Миллера: а кто будет подписывать контракт на газ?

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Москва, Пятница 25 июня 2021 12:44
Кремль о санкциях Украины против Миллера: а кто будет подписывать контракт на газ? Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Российские власти отреагировали на новость о том, что Украина продлила санкции против главы "Газпрома" Алексея Миллера. В частности, в Кремле задаются вопросом, кто теперь будет подписывать контракт на газ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Он отметил, что вчера Украина продлила и ввела новые санкции в отношении разных российских компаний. По его мнению, это как минимум странно на фоне разговоров о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

"Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей чтобы ее не допустить, тут можно понять шаги Киева. Украина заинтересована в транзите газа, но объявляет санкции в отношении Миллера. А кто будет подписывать контракт?", - сказал Песков.

Отметим, Миллер находится под украинскими санкциями еще с весны 2018 года, а вчера их продлили еще на три года.

При этом в декабре 2019 года ничто не помешало ему подписать контракт на транзит газа по украинской ГТС.

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