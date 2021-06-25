Кремль о санкциях Украины против Миллера: а кто будет подписывать контракт на газ?

Российские власти отреагировали на новость о том, что Украина продлила санкции против главы "Газпрома" Алексея Миллера . В частности, в Кремле задаются вопросом, кто теперь будет подписывать контракт на газ.

Он отметил, что вчера Украина продлила и ввела новые санкции в отношении разных российских компаний. По его мнению, это как минимум странно на фоне разговоров о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

"Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей чтобы ее не допустить, тут можно понять шаги Киева. Украина заинтересована в транзите газа, но объявляет санкции в отношении Миллера. А кто будет подписывать контракт?", - сказал Песков.