Кремль про санкції України проти Міллера: а хто підписуватиме контракт на газ?

Російська влада відреагувала на новину про те, що Україна продовжила санкції проти глави "Газпрому" Олексія Міллера . Зокрема, в Кремлі задаються питанням, хто тепер буде підписувати контракт на газ.

Він зазначив, що вчора Україна продовжила і ввела нові санкції щодо різних російських компаній. На його думку, це як мінімум дивно на тлі розмов про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

"Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустріччю щоб її не допустити, тут можна зрозуміти кроки Києва. Україна зацікавлена в транзиті газу, але оголошує санкції щодо Міллера. А хто буде підписувати контракт?",- сказав Пєсков.