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В РФ отреагировали на информацию о создании конфедеративного государства с Беларусью

Новости » Политика    16.09.2019 - 16:50
В РФ отреагировали на информацию о создании конфедеративного государства с Беларусью
Фото: Дмитрий Песков (wikipedia.org)

Путин и Лукашенко дали поручения правительствам доработать план интеграции

Конкретных сроков по утверждению дорожной карты объединения России и Беларуси нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию об экономической интеграции двух стран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Песков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге поручили своим правительствам доработать план действий по интеграции экономик двух государств. Он также добавил, что план уже согласован с двух сторон.

"План по продолжению шагов в рамках интеграции пока не публиковался, не раскрывался", - сказал Песков.

По словам Пескова, вся информация касательно этой темы носит сугубо предварительный характер.

"В тот момент, когда правительства будут докладывать об этом президентам - такой формат будет согласован, - тогда станет известно и о дорожной карте", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. В частности, планируется разработка программы экономической интеграции, в рамках которой будут созданы единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также предполагается унификация учета собственности.

Кроме того, ранее сообщалось, что в декабре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси.

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