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У РФ відреагували на інформацію про створення конфедеративної держави з Білоруссю

Новини » Політика    16.09.2019 - 16:50
У РФ відреагували на інформацію про створення конфедеративної держави з Білоруссю
Фото: Дмитро Пєсков (wikipedia.org)

Путін і Лукашенко дали доручення урядам доопрацювати план інтеграції

Конкретних термінів щодо затвердження дорожньої карти об'єднання Росії і Білорусі немає. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію в ЗМІ про економічну інтеграцію двох країн, повідомляє РБК-Украина з посиланням на росЗМІ.

Пєсков нагадав, що раніше президент Росії Володимир Путін і глава Білорусі Олександр Лукашенко в Санкт-Петербурзі доручили своїм урядам доопрацювати план дій щодо інтеграції економік двох держав. Він також додав, що план вже узгоджений з двох сторін.

"План по продовженню кроків в рамках інтеграції поки не публікувався, не розкривався", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, вся інформація стосовно цієї теми носить суто попередній характер.

"У той момент, коли уряди будуть доповідати про це президентам - такий формат буде узгоджений, - тоді стане відомо і про дорожню карту", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Зокрема, планується розробка програми економічної інтеграції, в рамках якої буде створено єдиний Податковий та Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також передбачається уніфікація обліку власності.

Крім того, раніше повідомлялося, що в грудні 2018 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії і Білорусі.

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