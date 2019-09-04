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Проект по интеграции Беларуси с Россией передали Лукашенко

Новости » Политика    04.09.2019 - 02:52
Проект по интеграции Беларуси с Россией передали Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Вопрос интеграции обсуждается с марта этого года

Президенту Беларуси Александру Лукашенко передали проект программы действий по интеграции страны с Российской Федерацией (РФ). Как передает РБК-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева в комментарии росСМИ.

Она уточнила, что с марта этого года обсуждается вопрос об интеграции в рамках Союзного государства. Александр Лукашенко в начале августа поручил правительству Беларуси ускорить согласование этого вопроса с Москвой.

На сегодня известно, что правительственный проект по интеграции уже передан для одобрения президенту Лукашенко. Проект создан на основе Договора о создании Союзного государства, который Минск и Москва подписали в 1999 году.

Напомним, еще в декабре 2018 года стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси.

Уже в феврале 2019 года Лукашенко по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что у его государства нет проблем с суверенитетом. Президент Беларуси подчеркнул, что его страна и Российская Федерация готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран.

В июне 2019 года президент РФ Владимир Путин опроверг возможное объединение России и Беларуси по окончанию своего президентского срока - 2024 году. Путин заявил, что нет никаких оснований для государственного объединения с Беларусью.

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