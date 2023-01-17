Кремль прирівняв Пригожина до ворога за спроби підірвати довіру до Шойгу, - ISW

Кремль продовжує публічно заперечувати заяви засновника та куратора ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що лише найманці брали участь у захопленні Соледара. Водночас "кухар Путіна" намагається підірвати довіру до Міноборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, президент Росії Володимир Путін приписав успіх на передовій Міністерству оборони.

Заява Путіна транслювалася у прямому ефірі на державному телебаченні і, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі, враховуючи, що раніше глава Кремля утримувався від коментарів про тактичні успіхи в Україні, вважають експерти.

Путін, можливо, також прагнув продемонструвати, що він зберігає контроль за традиційними російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах.

Міноборони Росії, своєю чергою, також продовжувало повідомляти про те, що штурмові загони Південного військового округу та повітрянодесантні війська атакують українські позиції навколо Бахмута, і, ймовірно, навмисно виключило згадку про сили "Вагнера" у своєму щоденному брифінгу.

Своєю чергою офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков побічно звинуватив Пригожина у навмисному викритті конфлікту між Міноборони Росії та "Вагнером" у російському інформаційному просторі.

Пєсков спробував спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним та Міноборони Росії, заявивши 16 січня, що ці вони є "продуктами інформаційних маніпуляцій".

Пєсков, проте, додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від "ворогів" Росії, Кремль має "друзів", які так саме поводяться.

Аналітики вважають, що заява Пєскова могла бути адресована Пригожину, чия критика Міноборони Росії стає дедалі зухвалішою.

Пригожин заявив, що він не має підстав не довіряти Пєскову. Засновник ПВК "Вагнера" продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, вважають експерти.

Інші ключові висновки аналітиків ISW

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна перебуває у вирішальній фазі, але це не означає, що російські сили планують залучити всі ресурси.

Відомий блогер відродив дискусії щодо наміру Кремля повернути до влади в Україні близького союзника Путіна Віктора Медведчука.

Призначення начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова командувачем театру військових дій російських військ в Україні, зокрема, не викликало значної хвилі критики у дискурсі російських націоналістичних блогерів.

Російські сили продовжували завдавати локальних ударів щодо повернення втрачених позицій у районі Сватового та на Куп'янському напрямку, тоді як українські сили продовжували наступальні операції у районі Кремінної.

Російські сили досягли додаткових територіальних успіхів на північ від Бахмута і, можливо, посилюють атаки на південь від міста.

Російські сили продовжували наземні атаки в районі Авдіївки та Донецька.

Російські сили продовжували зусилля щодо накопичення живої сили на лівобережжі Херсонської області та розробки нових логістичних маршрутів між Росією та півднем України.

Низька дисципліна в російських військах, як і раніше, становить пряму небезпеку для російських солдатів і обмежує ефективність сил.

Раніше аналітики ISW повідомили, що Пригожин "переміг" у сутичці з Міноборони РФ після офіційного визнання участі найманців у боях за Соледар.

Нагадаємо, Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті". Проте українська сторона заперечує цю інформацію.

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