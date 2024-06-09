Кремль угрозами заставляет африканцев ехать на войну против Украины, - Bloomberg
Российская Федерация пригрозила мигрантам и иностранным студентам депортацией, если они не согласятся ехать на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, используя тактику, впервые примененную группой наемников Вагнера, российские чиновники все чаще стали угрожать не продлевать визы африканским студентам и молодым работникам, если они не согласятся присоединиться к армии.
Более того, Москва также привлекает осужденных из своих тюрем, ведь некоторые африканцы с рабочими визами в России были задержаны и вынуждены решать между депортацией или боевыми действиями.
Один анонимный чиновник сообщил изданию, что российская практика посылать мигрантов и студентов в бой под принуждением берет свое начало еще в начале войны. Эти войска несут особенно высокий уровень потерь, потому что они все чаще разворачиваются в рискованных наступательных маневрах для защиты более обученных подразделений.
Россия вербует иностранцев для войны в Украине
Напомним, что африканцы не первые иностранцы, которые Кремль использует для проведения военных действий в Украине.
Ранее мы писали, что россияне пытались вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.
До этого в Центре национального сопротивления сообщалось, что Россия завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии для войны в Украине. К тому же, впоследствии стало известно, что захватчики свозят на оккупированную территорию наемников из Кубы и Непала.
Однако Кремль где-то просчитался и наемники из Непала начали массово дезертировать из русской армии.
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