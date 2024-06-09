Российская Федерация пригрозила мигрантам и иностранным студентам депортацией, если они не согласятся ехать на войну против Украины.

По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, используя тактику, впервые примененную группой наемников Вагнера, российские чиновники все чаще стали угрожать не продлевать визы африканским студентам и молодым работникам, если они не согласятся присоединиться к армии.

Более того, Москва также привлекает осужденных из своих тюрем, ведь некоторые африканцы с рабочими визами в России были задержаны и вынуждены решать между депортацией или боевыми действиями.