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Кремль о подготовке встречи Зеленского и Путина: подвижек пока нет

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Москва, Вторник 15 июня 2021 21:00
Кремль о подготовке встречи Зеленского и Путина: подвижек пока нет Фото: президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Подвижек в подготовке встречи президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Нет, пока нет", - заявил Козак.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется в ближайшее время узнать сроки и повестку дня встречи с президентом России. По его словам, россияне затягивают проведение встречи.

Кроме того, Зеленский заявил, что сожалеет, что не смог встретиться с президентом США Джо Байденом до саммита американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

Добавим, что в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта. Однако позже стало известно, что переговоры президентов Украины и России хотят провести в нейтральной стране.

Отметим, 9 июня Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским. Российский лидер также рассказал, что Украина предлагала обсудить во время встречи с Зеленским.

Больше о планах украинской стороны провести переговоры с РФ в материале "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

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