Кремль хоче залучати робочу силу з Азії, але є серйозна проблема, - ISW

Під час свого виступу на Валдайському форумі Путін заявив, що однією з головних перешкод для економічного зростання Росії є постійний дефіцит робочої сили. За словами диктатора, наразі у країні півмільйона людей зайняті в будівельній галузі, при цьому галузь може прийняти ще 600 тисяч робітників, "навіть не помітивши цього".

Путін також заявив, що будівельна галузь наразі потребує щонайменше 250 тисяч додаткових працівників. Однак, зазначив він, Росія повинна спочатку створити умови для успішної асиміляції мігрантів у російському суспільстві, щоб уникнути "роздратування" з боку етнічних росіян.

За словами диктатора, необхідні умови, щоб мігранти, які переїжджають до РФ, могли розмовляти російською мовою та були освіченими і "добре підготовленими професіоналами", які знають та дотримуються російських законів і традицій.

Дискредитація та пошук компромісу

В ISW нагадали, що російська влада та ультранаціоналістичні організації постійно дискредитують мігрантів, особливо з Центральної Азії, як "небезпечних" і таких, що не бажають асимілюватися в російському суспільстві. І це попри те, що країна покладається на таких мігрантів для задоволення своїх потреб у робочій силі та створенні нових "робочих рук".

У звіті припустили, що, схоже, Путін визнає внутрішнє занепокоєння стосовно асиміляції мігрантів, виправдовуючи постійну потребу Росії в імпорті робочої сили з-за кордону. Хоча російська влада постійно змагається за те, щоб знайти компроміс між заспокоєнням ксенофобії у російському суспільстві та захистом і прихильністю до мігрантів, яких так відчайдушно потребує країна.

"Росія навряд чи зможе подолати дефіцит робочої сили у найближчому майбутньому. Це станеться, якщо Кремль не схвалить суттєві зміни до російського міграційного і трудового законодавства, та не сприятиме більшій інтеграції мігрантів до російського суспільства, або не зменшить свої потреби у робочій силі та втрати внаслідок вторгнення в Україну", - констатують в ISW.