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Кремль использует лидеров этнических меньшинств для мобилизации добровольцев, - ISW

Новина українською →
Москва, Среда 10 августа 2022 05:52
Кремль использует лидеров этнических меньшинств для мобилизации добровольцев, - ISW Фото: Россия использует лидеров этнических меньшинств для мобилизации новых сил (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль и министерство обороны России, вероятно, используют лидеров иммигрантских и этнических организаций для формирования добровольческих подразделений, которые планируется использовать для вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Председатель "Общества среднеазиатских узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов объявил, что узбекские граждане, проживающие или работающие в Пермском крае, должны сформировать в Пермском крае добровольческий батальон "Амир Тимур" для поддержки российских войск на Украине.

Джалолов отметил, что узбеки обязаны своим существованием в России русскому народу, а значит, должны участвовать в войне против Украины. Эксперты ISW ранее сообщали, что российские силы вербуют иммигрантов из Центральной Азии в базирующийся в Москве "собянинский" полк в обмен на российское гражданство и финансовую компенсацию.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.

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