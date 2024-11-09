Кремль хочет привлекать рабочую силу из Азии, но есть серьезная проблема, - ISW

В ходе выступления на Валдайском форуме Путин заявил, что одним из главных препятствий для экономического роста России является постоянный дефицит рабочей силы. По словам диктатора, сейчас в стране полмиллиона человек заняты в строительной отрасли, при этом отрасль может принять еще 600 тысяч рабочих, "даже не заметив этого".

Путин также заявил, что строительная отрасль сейчас нуждается как минимум в 250 тысячах дополнительных работников. Однако, отметил он, Россия должна сначала создать условия для успешной ассимиляции мигрантов в российском обществе, чтобы избежать "раздражения" со стороны этнических россиян.

По словам диктатора, необходимы условия, чтобы переезжающие в РФ мигранты, могли разговаривать на русском языке и были образованными и "хорошо подготовленными профессионалами", которые знают и соблюдают российские законы и традиции.

Дискредитация и поиск компромисса

В ISW напомнили, что российские власти и ультранационалистические организации постоянно дискредитируют мигрантов, особенно из Центральной Азии, как "опасных" и не желающих ассимилироваться в российском обществе. И это несмотря на то, что страна полагается на таких мигрантов для удовлетворения своих потребностей в рабочей силе и создании новых "рабочих рук".

В отчете предположили, что, похоже, Путин признает внутреннее беспокойство касательно ассимиляции мигрантов, оправдывая постоянную потребность России в импорте рабочей силы из-за рубежа. Хотя российские власти постоянно борются за то, чтобы найти компромисс между успокоением ксенофобии в российском обществе и защитой и приверженностью к мигрантам, в которых так отчаянно нуждается страна.

"Россия вряд ли сможет преодолеть дефицит рабочей силы в ближайшем будущем. Это произойдет, если Кремль не одобрит серьезные изменения в российское миграционное и трудовое законодательство, и не будет способствовать большей интеграции мигрантов в российское общество, или не уменьшит свои потребности в рабочей силе и потери в результате вторжения в Украину", - констатируют в ISW.