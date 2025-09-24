Кремль підвищить податки з жителів Росії для продовження війни

Міністерство фінансів Росії запропонувало підвищити ставку податку на додану вартість із 20% до 22% із 2026 року. За даними відомства, це дасть змогу профінансувати військові витрати в четвертому році війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства .

Основна мета - війна

Мінфін заявив, що підвищення податків буде "спрямоване насамперед на фінансування оборони і безпеки". Додатково запропоновано нові заходи, включно зі зростанням податків для грального бізнесу.

"Стратегічний пріоритет - це забезпечення фінансової підтримки потреб країни в галузі оборони і безпеки та соціальної підтримки сімей учасників спеціальної військової операції (так на території Росії називають війну проти України, - ред.)", - йдеться в заяві.

Витрати на армію

У міністерстві заявили, що кошти, закладені в бюджет, дадуть змогу забезпечувати армію зброєю та військовою технікою. Додаткові доходи підуть на виплату зарплат військовим, виплат їхнім сім'ям і модернізацію військових підприємств.

Таким чином, підвищення податкового навантаження в Росії безпосередньо пов'язане з продовженням війни. Основні ресурси будуть зосереджені на армії та військовій промисловості.

Володимир Путін минулого тижня дав сигнал, що готовий до зростання окремих податків заради покриття дефіциту під час війни.