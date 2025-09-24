ua en ru
Кремль підвищить податки з жителів Росії для продовження війни

Росія, Середа 24 вересня 2025 10:39
Кремль підвищить податки з жителів Росії для продовження війни Фото: жителям Росії підвищить податки для продовження війни проти України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів Росії запропонувало підвищити ставку податку на додану вартість із 20% до 22% із 2026 року. За даними відомства, це дасть змогу профінансувати військові витрати в четвертому році війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства.

Основна мета - війна

Мінфін заявив, що підвищення податків буде "спрямоване насамперед на фінансування оборони і безпеки". Додатково запропоновано нові заходи, включно зі зростанням податків для грального бізнесу.

"Стратегічний пріоритет - це забезпечення фінансової підтримки потреб країни в галузі оборони і безпеки та соціальної підтримки сімей учасників спеціальної військової операції (так на території Росії називають війну проти України, - ред.)", - йдеться в заяві.

Витрати на армію

У міністерстві заявили, що кошти, закладені в бюджет, дадуть змогу забезпечувати армію зброєю та військовою технікою. Додаткові доходи підуть на виплату зарплат військовим, виплат їхнім сім'ям і модернізацію військових підприємств.

Таким чином, підвищення податкового навантаження в Росії безпосередньо пов'язане з продовженням війни. Основні ресурси будуть зосереджені на армії та військовій промисловості.

Володимир Путін минулого тижня дав сигнал, що готовий до зростання окремих податків заради покриття дефіциту під час війни.

Витрати Росії та України на війну

Витрати Росії на війну у 2024 році склали 149 млрд доларів.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), Україна несе найбільше військове навантаження у світі. Її військові витрати як частка ВВП склали 34% у 2024 році. Україна витратила 65 млрд доларів своїх грошей і отримала допомогу на 60 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський оцінив військові витрати на рік війни у 120 млрд доларів.

Члени НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону у 2025 році.

