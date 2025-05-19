Кремль під управлінням старих: британська розвідка побачила ознаки невдоволення

Більшість вищого керівництва Росії, включно з Путіним (72 роки), перебувають у віці, що наближається до або перевищує середню тривалість життя чоловіків у Росії за даними за 2023 рік (приблизно 68 років).

Як зазначено у зведенні, секретар Ради безпеки Росії і колишній міністр оборони Сергій Шойгу продовжив свій військовий контракт ще на 5 років - до 2030 року, коли йому виповниться 75 років. Шойгу, близький союзник Путіна, пропустив військовий парад у Москві 9 травня 2025 року за станом здоров'я.

"З високою ймовірністю, Путін прагне утримувати на ключових посадах своїх близьких союзників, щоб забезпечити сприйману стабільність режиму, а також власне виживання", - йдеться в повідомленні.

Невдоволення більш молодих

За даними британської розвідки, політичні призначення відбуваються на основі патронажу і давньої особистої лояльності до Путіна, а не на основі заслуг, що, ймовірно, викликає невдоволення і розчарування серед молодого покоління амбітних потенційних лідерів.

"Це також суттєво підриває ефективність і результативність управлінських рішень, які, найімовірніше, ухвалюють не найкомпетентніші, а ті, хто виявив найбільшу та найбільш тривалу згоду й відданість, а також ті, хто отримує найбільшу вигоду від авторитаризму Путіна", - зазначають у Міноборони Британії.