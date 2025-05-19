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Кремль під управлінням старих: британська розвідка побачила ознаки невдоволення

Фото: Кремль захопили люди похилого віку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська держава дедалі більше нагадує геронтократію - форму правління, за якої керівники значно старші за більшу частину дорослого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter ).

Більшість вищого керівництва Росії, включно з Путіним (72 роки), перебувають у віці, що наближається до або перевищує середню тривалість життя чоловіків у Росії за даними за 2023 рік (приблизно 68 років).

Як зазначено у зведенні, секретар Ради безпеки Росії і колишній міністр оборони Сергій Шойгу продовжив свій військовий контракт ще на 5 років - до 2030 року, коли йому виповниться 75 років. Шойгу, близький союзник Путіна, пропустив військовий парад у Москві 9 травня 2025 року за станом здоров'я.

"З високою ймовірністю, Путін прагне утримувати на ключових посадах своїх близьких союзників, щоб забезпечити сприйману стабільність режиму, а також власне виживання", - йдеться в повідомленні.

Невдоволення більш молодих

За даними британської розвідки, політичні призначення відбуваються на основі патронажу і давньої особистої лояльності до Путіна, а не на основі заслуг, що, ймовірно, викликає невдоволення і розчарування серед молодого покоління амбітних потенційних лідерів.

"Це також суттєво підриває ефективність і результативність управлінських рішень, які, найімовірніше, ухвалюють не найкомпетентніші, а ті, хто виявив найбільшу та найбільш тривалу згоду й відданість, а також ті, хто отримує найбільшу вигоду від авторитаризму Путіна", - зазначають у Міноборони Британії.

 

Нагадаємо, згідно з "Індексом сприйняття демократії" фонду "Альянс демократій", президент США Дональд Трамп обійшов Путіна і Сі Цзіньпіна в антирейтингу світових лідерів.

Трамп є найбільш упізнаваним у світі політичним лідером, 85% респондентів заявили, що знають, хто він. Володимир Путін слідує за ним із 81%, тоді як 63% чули про голову КНР Сі Цзіньпіна і 35% про прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.

У 82% країн світу у Трампа чистий негативний рейтинг, значно гірший, ніж у Путіна (61%) і Сі Цзіньпіна (44%).

Жителі Росії здебільшого підтримують Путіна. Його рейтинг стабільно перевищує 80%.

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Володимир ПутінРосійська Федерація