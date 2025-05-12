Трамп обійшов Путіна і Сі Цзіньпіна в антирейтингу світових лідерів

Тарифи для всього світу і нападки на Володимира Зеленського в Овальному кабінеті не пройшли даром для Дональда Трампа. До нього ставляться гірше, ніж до диктаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Індекс сприйняття демократії " фонду "Альянс демократій".

Сприйняття Сполучених Штатів у світі помітно погіршилося за останній рік. Глобальний рейтинг упав із +22% у 2024 році до -5% у 2025 році, що нижче, ніж у Китаю (+14%) і аналогічно показнику Росії (-9%).

Частка країн, де у США чистий позитивний імідж, знизилася з 76% до 45% за той самий період.

Президент США Дональд Трамп є найбільш упізнаваним у світі політичним лідером, 85% респондентів заявили, що знають, хто він. Володимир Путін слідує за ним із 81%, тоді як 63% чули про голову КНР Сі Цзіньпіна і 35% про прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.

Однак, коли справа доходить до сприйняття, у Трампа майже універсальний негативний рейтинг сприйняття: у 82% країн світу у Трампа чистий негативний рейтинг, що значно гірше, ніж у Путіна (61%) і Сі Цзіньпіна (44%).

Причини падіння довіри до США

На запитання про причини погіршення сприйняття США засновник Альянсу і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен відповів: "Президент Трамп спровокував торговельну війну, насварив президента України в Овальному кабінеті, змусив союзників почуватися вразливими, а ворогів - натхненними".

"Не дивно, що думки змінилися навіть серед таких людей, як я, які все своє життя захоплювалися Сполученими Штатами і тим, що вони відстоюють", - додав він.

Дослідження "Індекс сприйняття демократії" було проведене в період з 9 по 23 квітня дослідницькою компанією Nira Data. Замовник дослідження - Фонд "Альянс демократій". Було опитано 111 тисяч респондентів у 100 країнах світу.