Довіра жителів Росії до Путіна та його уряду різко знизилася за останній місяць
Соціологи зафіксували значне зниження довіри мешканців президенту Володимиру Путіну та членам його уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування незалежного "Левада-центру".
За даними відкритого питання (респондентів просили самостійно назвати кількох політиків, яким вони найбільше довіряють) у вересні 2023 року рівень довіри становив:
- Володимиру Путіну – 38% (у серпні – 44%),
- прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну – 14% (у серпні – 18%),
- військовому міністру Сергію Шойгу – 6% (у серпні – 8%).
Рівень довіри міністру закордонних справ Сергію Лаврову не змінився – 14% (у серпні – 13%).
Опитування "Левада-центру" проведено 21-27 вересня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.
Нагадаємо, за даними "Левада-центру" довіра жителів Росії до власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина значно зросла у травні 2023 року. Наприкінці червня він організував одноденний заколот і мало дійшов зі своїми найманцями до Москви. У серпні Пригожина було ліквідовано.
При цьому підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У серпні 2023 року підтримка війни збереглася на рівні 70%.