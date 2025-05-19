Кремль под управлением стариков: британская разведка увидела признаки недовольства

Большинство высшего руководства России, включая Путина (72 года), находятся в возрасте, приближающемся к или превышающем среднюю продолжительность жизни мужчин в России по данным за 2023 год (примерно 68 лет).

Как отмечается в сводке, секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу продлил свой военный контракт еще на 5 лет - до 2030 года, когда ему исполнится 75 лет. Шойгу, близкий союзник Путина пропустил военный парад в Москве 9 мая 2025 года по состоянию здоровья.

"С высокой вероятностью, Путин стремится удерживать на ключевых должностях своих близких союзников, чтобы обеспечить воспринимаемую стабильность режима, а также собственное выживание", - говорится в сообщении.

Недовольство более молодых

По данным британской разведки, политические назначения происходят на основе патронажа и давней личной лояльности к Путину, а не на основе заслуг, что, вероятно, вызывает недовольство и разочарование среди молодого поколения амбициозных потенциальных лидеров.

"Это также существенно подрывает эффективность и результативность управленческих решений, которые, скорее всего, принимаются не самыми компетентными, а теми, кто проявил наибольшее и наиболее продолжительное согласие и преданность, а также теми, кто получает наибольшую выгоду от авторитаризма Путина", - отмечают в Минобороны Британии.