Кремль петляє з датами зустрічі Трампа і Путіна: "точних термінів немає"

"Є розуміння президентів, але не можна відкладати те, що не фіксувалося. Ні Трамп, ні Путін не називали точних термінів. Потрібна серйозна підготовка", - зазначив Пєсков.

Він додав, що як з американської, так і з російської сторони потрібен час для організації переговорів. Таким чином, офіційної дати зустрічі наразі немає, і її проведення залежатиме від завершення підготовчих процедур.

Нова зустріч Трампа та Путіна

На наступний день після телефонної розмови з Путіним Трамп зустрівся у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі Трамп у соцмережах та публічно закликав обидві сторони зупинити бойові дії на тих позиціях, де армії перебувають наразі.

Також Трамп повідомив, що планує нову зустріч з Путіним. Ймовірно, вона відбудеться у столиці Угорщини - Будапешті. Однак це вже викликає низку суперечностей. Адже Путіну доведеться зробити великий гак літаком, для того щоб порапити до Будапешту.

Ба більше, Польща повідомила про можливий арешт російського диктатора Володимира Путіна у разі, якщо його літак перетне повітряний простір країни під час польоту у Будапешт на саміт з лідером США Дональдом Трампом.

Водночас низка західних видань повідомляла, що Трамп нібито намагався переконати Зеленського піти на умови Росії та віддати Донбас, погрожуючи "знищенням" України, а також що українського лідера до цього нібито закликав спецпредставник Трампа Стів Віткофф.