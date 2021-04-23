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Кремль об отводе российских войск: РФ делает то, что считает необходимым

Автор: РБК-Украина

Отвод российский войск от границ Украины не является вопросом отношений России и США. Москва делает то, что считает необходимым для своей армии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, отвод российских войск и отношения с США - не связанные явления.

"Мы говорили, что любые перемещения войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу, и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск - тоже то, что считает необходимым", - заявил Песков.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск с оккупированного Крыма и восточной границы Украины. В течение последних недель скопление армии вызывало напряженность в Киеве, поскольку украинская сторона считала, что Москва рассчитывает на провокацию для возможно военного вторжения. По некоторым оценкам, Россия стянула около 100 000 военных с боевой техникой и авиацией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остается начеку, несмотря на отвод российских войск.

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