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Кремль про відвід російських військ: РФ робить те, що вважає за необхідне

Автор: РБК-Україна

Відведення російський військ від кордонів України не є питанням відносин Росії і США. Москва робить те, що вважає за необхідне для своєї армії.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, відведення російських військ і відносини з США - не пов'язані явища.

"Ми говорили, що будь-які переміщення військ по території Росії нікому не загрожують, не становлять загрозу, і не є якоюсь ескалацією. Росія робить для свого військового будівництва те, що вона вважає за необхідне, і для навчання військ - теж те, що вважає за необхідне", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України. Протягом останніх тижнів скупчення армії викликало напруженість у Києві, оскільки українська сторона вважала, що Москва розраховує на провокацію для можливо військового вторгнення. За деякими оцінками, Росія стягнула близько 100 000 військових з бойовою технікою та авіацією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що залишається напоготові, незважаючи на відведення російських військ.

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