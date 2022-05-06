Кремль отказался подтвердить, что Путин извинился перед премьером Израиля

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался подтвердить, что Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом за высказывания Сергея Лаврова о евреях. Он заявил, что телефонный разговор двух лидеров был важный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Во время сегодняшнего брифинга со СМИ Пескову задали вопрос: "Путин извинился перед Бенетом?". В ответ представитель Кремля заявил, что разговор лидеров РФ и Израиля был действительно очень важным.
"В настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения", - добавил Песков.
Напомним, вчера, 5 мая, израильские СМИ сообщили о том, что в ходе телефонного разговора Путин извинился перед Бенетом за слова Лаврова. При этом в релизе Кремля упоминание об это отсутствует.
Отметим, ранее Лавров назвал евреев самыми отъявленными антисемитами. Он также упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и сравнил его с Адольфом Гитлером.
Заявление Лаврова вызвало международный скандал - РБК-Украина собрало реакцию мирового сообщества.
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