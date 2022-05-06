Кремль отказался подтвердить, что Путин извинился перед премьером Израиля

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался подтвердить, что Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом за высказывания Сергея Лаврова о евреях. Он заявил, что телефонный разговор двух лидеров был важный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Во время сегодняшнего брифинга со СМИ Пескову задали вопрос: "Путин извинился перед Бенетом?". В ответ представитель Кремля заявил, что разговор лидеров РФ и Израиля был действительно очень важным. "В настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения", - добавил Песков.