RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль відмовився підтвердити, що Путін вибачився перед прем'єром Ізраїлю

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився підтвердити, що Володимир Путін вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом за висловлювання Сергія Лаврова про євреїв. Він заявив, що телефонна розмова двох лідерів була важлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Під час сьогоднішнього брифінгу зі ЗМІ Пєскову поставили запитання: "Путін вибачився перед Бенетом?". У відповідь представник Кремля заявив, що розмова лідерів РФ та Ізраїлю була дійсно дуже важливою.

"Зараз нам нічого додати до того, що ми повідомили в письмовому повідомленні за результатами цього спілкування", - додав Пєсков.

Нагадаємо, вчора, 5 травня, ізраїльські ЗМІ повідомили про те, що в ході телефонної розмови Путін вибачився перед Бенетом за слова Лаврова. При цьому в релізі Кремля згадка про це відсутня.

Зазначимо, раніше Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Він також згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського і порівняв його з Адольфом Гітлером.

Заява Лаврова викликала міжнародний скандал - РБК-Україна зібрало реакцію світової спільноти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПєсковВолодимир ПутінЛавровІзраїль