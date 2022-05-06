Кремль відмовився підтвердити, що Путін вибачився перед прем'єром Ізраїлю

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився підтвердити, що Володимир Путін вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом за висловлювання Сергія Лаврова про євреїв. Він заявив, що телефонна розмова двох лідерів була важлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Під час сьогоднішнього брифінгу зі ЗМІ Пєскову поставили запитання: "Путін вибачився перед Бенетом?". У відповідь представник Кремля заявив, що розмова лідерів РФ та Ізраїлю була дійсно дуже важливою. "Зараз нам нічого додати до того, що ми повідомили в письмовому повідомленні за результатами цього спілкування", - додав Пєсков.