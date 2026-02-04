Кремль недорахувався мільярдів: прибутки РФ від нафти і газу обвалились до мінімуму

Доходи Росії від продажу нафти і газу у січні скоротилися майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року та досягли найнижчого рівня з липня 2020 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, у січні доходи від експорту енергоносіїв становили 393,3 млрд рублів (близько 5,1 млрд доларів), що нижче показника грудня, коли вони сягали 447,8 млрд рублів.
Основними причинами падіння стали зниження світових цін на сиру нафту та зміцнення російського рубля. Доходи від нафти і газу залишаються ключовим джерелом наповнення бюджету РФ, забезпечуючи майже чверть усіх надходжень до федеральної казни.
На тлі зростання витрат на оборону та безпеку дефіцит бюджету Росії у 2025 році склав 5,6 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Значна частина бюджетних коштів спрямовується на фінансування війни проти України.
У російському уряді прогнозують, що у 2026 році надходження від нафти і газу складуть 8,92 трлн рублів, тоді як загальні доходи бюджету очікуються на рівні 40,283 трлн рублів.
Водночас за підсумками минулого року доходи федерального бюджету РФ від нафти і газу скоротилися на 24% - до 8,48 трлн рублів, що стало найнижчим показником з 2020 року.
Україна та її західні союзники неодноразово заявляли про намір змусити Росію припинити війну шляхом підриву її економічних можливостей, насамперед у нафтогазовому секторі.
Наприкінці минулого року Україна провела серію успішних ударів по нафтових танкерах, які РФ використовує для обходу міжнародних санкцій.
Зокрема, українські дрони уразили чотири судна так званого "тіньового флоту" в акваторіях Чорного та Середземного морів.
Особливістю цих операцій стала їхня широка географія: три танкери були атаковані морськими дронами у Чорному морі, ще одне судно уразили повітряні дрони в Середземному морі.
Паралельно з цим було зафіксовано чотири влучання по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі.
Також з січня 2024 року Україна суттєво посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі, зокрема по великих нафтопереробних заводах, що безпосередньо впливає на доходи Кремля та його здатність фінансувати війну.