Кремль недорахувався мільярдів: прибутки РФ від нафти і газу обвалились до мінімуму

За даними агентства, у січні доходи від експорту енергоносіїв становили 393,3 млрд рублів (близько 5,1 млрд доларів), що нижче показника грудня, коли вони сягали 447,8 млрд рублів.

Основними причинами падіння стали зниження світових цін на сиру нафту та зміцнення російського рубля. Доходи від нафти і газу залишаються ключовим джерелом наповнення бюджету РФ, забезпечуючи майже чверть усіх надходжень до федеральної казни.

На тлі зростання витрат на оборону та безпеку дефіцит бюджету Росії у 2025 році склав 5,6 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Значна частина бюджетних коштів спрямовується на фінансування війни проти України.

У російському уряді прогнозують, що у 2026 році надходження від нафти і газу складуть 8,92 трлн рублів, тоді як загальні доходи бюджету очікуються на рівні 40,283 трлн рублів.

Водночас за підсумками минулого року доходи федерального бюджету РФ від нафти і газу скоротилися на 24% - до 8,48 трлн рублів, що стало найнижчим показником з 2020 року.