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Кремль настаивает на согласовании вопросов по Донбассу с "ДНР/ЛНР"

Новости » Политика     30.04.2020 - 13:33
Кремль настаивает на согласовании вопросов по Донбассу с "ДНР/ЛНР"
Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина в очередной раз заявили, что "Москва не является стороной конфликта"

Украина должна согласовывать новые условия урегулирования ситуации на Донбассе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, у него поинтересовались, при каких условиях Кремль согласится на вывод политического руководства "ДНР/ЛНР" за территорию востока Украины.

"Что значит вывод?... Минский комплекс мер завизирован представителями этих республик. Давайте не забывать об этом", - заявил Песков.

Он также добавил, что Украина не может продолжать выдвигать новые положения и условия, не обсуждая их с представителями "ДНР" и "ЛНР".

"Москва не является стороной этого конфликта. Украинцы это должны сами обсуждать между собой. Но, не обсуждая это с представителями республик, очень трудно двигаться куда-то дальше", - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее у Путина назвали условия для нового саммита "нормандской четверки". В частности, из-за невыполнения условий парижской встречи сторонам нужно работать вместе, чтобы подготовить почву для переговоров на высшем уровне.

Кроме того, российская сторона исключает участие США в нормандском формате.

РФ может раздать на оккупированном Донбассе около 300 тыс. паспортов - командующий ОС
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