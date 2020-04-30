ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе с начала года боевики нарушили "тишину" более 7 тыс. раз

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 11:29
На Донбассе с начала года боевики нарушили "тишину" более 7 тыс. раз
Фото: Владимир Кравченко (ООС)

Оккупанты пытаются нанести потерь ВСУ несмотря на договоренности прекращения огня

По информации Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, на Донбассе с начала текущего года боевики нарушили "тишину" более 7 тыс. раз. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко в интервью "Укринформу".

Как он сообщил, боевики на Донбассе пытаются нанести урон Вооруженным силам Украины, несмотря на договоренности прекращения огня.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении обстрелов, захватчики продолжают вести огонь на поражение по подразделениям Объединенных сил."

Также он добавил, что с начала 2020 года СММ ОБСЕ в Украине в своих ежедневных отчетах зафиксировала более 7 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Так, вдоль всей линии соприкосновения широко применяется стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Также пророссийские боевики на Донбассе обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4, чем подвергли опасности мирных жителей.

Кроме того, оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19, где уже более 400 зараженных, а больницы переполнены.

На оккупированном Донбассе больницы переполнены: более 400 зараженных коронавирусом На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Новости Украины ДонбассбоевикиООС
News
On Top