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У Путина назвали условия для нового саммита "нормандской четверки"

Новости » Политика     30.04.2020 - 13:20
У Путина назвали условия для нового саммита "нормандской четверки"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Для нового саммита необходимо подготовить почву

Новому саммиту "нормандской четверки" должна предшествовать работа, которая позволит подготовить почву для переговоров на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на сегодня приходится констатировать невыполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже.

"Поэтому пока еще предстоит вместе поработать, чтобы подготовить почву для общения на высшем уровне", - заявил Песков.

Он также связал наступление мира в Украине с выполнением минских договоренностей.

"Для Кремля, в идеале, мир на Донбассе и мир в Украине - это выполнение минского комплекса мер от "а до я", - добавил Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что в толковании минского Комплекса мер нет двусмысленных трактовок. В ответ на уточняющий вопрос, предполагает ли это "возвращение Украины на Донбасс" пресс-секретарь Путина посоветовал обратиться к самому тексту документа.

"Это основополагающий документ", - пояснил он.

Напомним, ранее МИД России подтвердил участие Сергея Лаврова в переговорах в нормандском формате. Видеоконференция на уровне министров пройдет сегодня во второй половине дня.

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас отметил, что сегодня обсудят открытие линии соприкосновения и вопрос пунктов въезда-выезда.

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