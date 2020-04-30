Кремль наполягає на погодженні питань щодо Донбасу з "ДНР/ЛНР"

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна в черговий раз заявили, що "Москва не є стороною конфлікту"

Україна має погоджувати нові умови врегулювання ситуації на Донбасі з самопроголошеними Донецькою та Луганською "народними республіками". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема, у нього поцікавилися, при яких умовах Кремль погодиться на виведення політичного керівництва "ДНР/ЛНР" за територію сходу України.

"Що означає виведення?... Мінський комплекс заходів завізований представниками цих республік. Давайте не забувати про це", - заявив Пєсков.

Він також додав, що Україна не може продовжувати висувати нові положення та умови, не обговорюючи їх з представниками "ДНР" і "ЛНР".

"Москва не є стороною цього конфлікту. Українці це повинні самі обговорювати між собою. Але, не обговорюючи це з представниками республік, дуже важко рухатися кудись далі", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, раніше у Путіна назвали умови для нового саміту "нормандської четвірки". Зокрема, через невиконання умов паризької зустрічі сторонам потрібно працювати разом, щоб підготувати грунт для переговорів на вищому рівні.

Крім того, російська сторона виключає участь США у нормандському форматі.